Eesti U20 korvpallikoondis avas EM-finaalturniiril võiduarve

„Järjekordne raske mäng, mille suutsime lõpus võita. Teist päeva järjest olime liidrirollis, aga kuidagi suudame need lõpud pingeliseks ajada. Positiivse poole pealt on meil varu kõvasti visketabavuse osas. Loodame, et läheme turniiri jooksul veel paremaks ning neid võite tuleb rohkem,“ sõnas koondise peatreener Alar Varrak mängujärgselt.