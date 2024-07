Kolmesetilise põnevuslahingu võitnud Barbora Krejcikova krooniti Wimbledoni võitjaks

„Mängida siin täismaja ees on unistuste täitumine. Barbora mängis suurepäraselt ja soovin talle vaid õnne. Viimased kuud on olnud hullumeelsed. Sain siin publikult meeletult tuge ja nautisin siin veedetud aega. Täna olen ma veidi kurb, kuid üritan hoida positiivset meelt ja naeratada,“ jäi finaali kaotanud Paolini positiivseks.

„Ma olen sõnatu. Ma ei suuda uskuda, mis just juhtus. See on kindlasti mu tennisekarjääri ja elu parim hetk. Paolini võitles uskumatult. See oli vägev finaal. Viimases geimis üritasin jääda rahulikuks ja mängida targalt. Isegi kui ma oleksin selle kaotanud, oleks seis olnud 5:5. Võib-olla mängiksime siiani. See on lihtsalt uskumatu, mis juhtus,“ võttis Krejcikova finaalis juhtunu kokku.