Pärnu Vaprus lükkas Nõmme Unitedi veelgi sügavamale mutta

Kui enne kohtumise algust oli Vapruse ja Unitedi vahe liigatabelis viis silma, siis Pärnu klubi võidu järel kasvas see hoobilt kaheksale. Vaprus tõusis 19 punktiga jagama Kuressaarega 8.-9. kohta, Nõmme United on 11 silmaga liiga punane latern ja langeks hetkeseisuga järgmiseks hooajaks Esiliigasse.

„Kui me räägime enne mänge trennides, siis ei ole näha, et mängijad põeksid rasket tabeliseisu, aga kahjuks on seda mängus liiga palju näha. Kui me tahame tõesti hakata võitlema ülemiste kohtade peale kuuendast kuni üheksandani, siis me peame ka reaalselt mängima hakkama ja näitama, kuidas mängida. Osad mängijad ei näita oma taset välja ja kahjuks seal me ka mingil hetkel hävime,“ sõnas kohtumise järel Nõmme Unitedi peatreener Randin Rande Soccernetile.