VIDEO | Soome kõrgliigaklubi staadion põles maani maha. „Oleme kõik šokeeritud“

„Kahjuks peame teiega jagama tõsist uudist. Mustapekka staadioni peatribüünil puhkes tulekahju. Põlengu põhjus on hetkel veel teadmata, kuid kohalikud võimud uurivad juhtunut. Kõige olulisem on meie jaoks, et ükski inimene tulekahjus viga ei saanud,“ kirjutas klubi oma avalduses. „Täname kohalikku tuletõrjemeeskonda kiire ja efektiivse tegutsemise eest tulekahju kustutamisel.“

Klubi president Risto Murto kinnitas Iltalehtile, et Gnistani laupäevale planeeritud kodumäng Mariehamni vastu on teadmata ajaks edasi lükatud.

„See on väga kurb uudis. Klubihoone ja peatribüün on täielikult hävinud. Tegu on kohutava uudisega meie kogukonnale. Nüüd hakkame välja mõtlema, mida see meie jaoks tähendab. Oleme kõik šokeeritud,“ sõnas Murto.