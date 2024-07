Sander Post: Flora soovis, et lahkuksin, aga mingit tüli ei olnud

„Minu lahkumine oli ikkagi klubi soov ja muud ametikohad samuti jutuks ei tulnud. Pigem anti lihtsalt teada, et minu teeneid enam ei soovita. Sellega jutuajamine ka lõppes,“ selgitas Post Delfile.

Posti vallandamise tingis eelkõige tõik, et endine peatreener Norbert Hurt otsustas pärast eurosarjas Celjelt (Horvaatia) saadud 0:5 kaotust ameti maha panna. Kusjuures Hurda lahkumine tuli abitreenerile pigem ootamatult. „Eks see üllatav oli, eriti just sellisel euromängude perioodil. Mingid ohumärgid olid muidugi õhus, sest meil ei läinud ju nii hästi kui lootsime.“