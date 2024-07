VIDEO | Serena Williams vapustas publikut lauluga, mis oli pühendatud Venemaa tennisetähele

Williams tegutses ESPY galal õhtujuhina, kuid ühtäkki teatas tenniselegend, et hakkab laulma. „See laul on mõeldud inimesele, kes mängis mu elus väga tähtsat rolli: Maria Šarapovale !“ ei suutnud Williams kunagise suure rivaali nime lausudes naeru tagasi hoida.

Mis puudutab Williamsi laulu lüürikat, siis soovis ta oma tennisepalliks hoopis Šarapovat: „Ta võiks olla mu tennisepall. Ta on venelane, blond ja väga pikk. Inimesed arvavad, et meil oli edev ja ebaviisakas tüli. Kui see välja jätta, siis olgu öeldud, et võitsin teda 20 korda. Küll aga andis ta endast alati parima. Olime nagu kutid filmis „Challengers“, ainult et palju seksikamad,“ lõõritas legendaarne tennisist.