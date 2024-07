Nõmme United täiendas meeskonda Prantsusmaa, Itaalia ja Gambia jalgpalluritega

Liiga debütant on 18 vooru järel 11 punktiga viimasel ehk kümnendal kohal, eelviimane sats Pärnu Vaprus on neist viie silma kaugusel. Kui suvepealinlased laenasid suveaknas Paide Linnameeskonnalt Silver Alex Kelderi ning Tallinna Floralt Tristan Pajo ja Markkus Seppiku, siis vastukäigud on teinud ka United.