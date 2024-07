LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Rallikrossi Eesti meistrisari jätkub Missos põnevas punktiseisus

Kõige tasavägisem on neljanda etapi eel seis uues klassis BMW RX3000. Kaks edukamat, eestlanna Mirell Hintser ning lätlane Dailis Jansons on kogunud võrdselt 66 punkti, kolmandal kohal jätkav Sander Roosimaa kaotab neile vaid kolme silmaga.

„Teistes klassides on punktierinevused mõnevõrra suuremad, kuid kindlasti tuleb ka neis Missos põnev võidusõit,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Misso etapp on neljas ühtekokku kuuest ja selge on see, et iga võidetud punkt võib hooaja lõpus olla suure kaaluga.“