FC Flora nimetas uue treenerite koosseisu

Klubi president Pelle Pohlak: „Soovin Taavile ja tema meeskonnale edu. Meie eesmärgid klubina on kõrged, aga sama oluline kui edu on meie jaoks viis, kuidas edukas olla. Seepärast on tore näha, et esindusmeeskonna treenerid tulevad taas klubi seest. Lisaks Eesti kodakondsete mängijate kasutamisele on see teine tähtis põhimõte, millest soovime lähtuda.