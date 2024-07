Ligi 15 000 eurot! EM-i finaaliks pileteid jahtivaid inglasi hoiatatakse petturite eest

Sportsmail kirjutab, et paljud Inglismaa poolehoidjad on hakanud sotsiaalmeedias veel pileteid otsima. Igasugustel veebilehtedel müüaksegi ka pääsmeid, kuid need võivad maksta hingehinda.

Erinevatel mitteametlikel veebilehtedel ulatuvad pileti hinnad 2000-st naelast (ca 2380 euri) kuni isegi enam kui 12 500 naelani (ca 14 870 eurot). Inglaste fänniühendus The Free Lions Fan Embassy soovitas piletijahtijatel olla väga tähelepanelik, kust pääsmeid ostetakse.

„Meie soovitus on lihtne: inglasena osta kas ainult läbi FA (Inglismaa jalgpalliliit) või läbi UEFA (Euroopa jalgpalliliit),“ selgitas grupi esindaja Sportsmailile. „Igasugustelt kolmandatelt osapooltelt piletite ostmine on liiga kallis ja riskantne. On täiesti reaalne võimalus, et kaotad oma raha ja piletit ei saa. Seda juhtub igal turniiril.“

Berliini olümpiastaadion mahutab veidi üle 74 000 pealtvaataja. Sportsmaili andmetel on nii Inglismaa kui Hispaania alaliidule antud müügiks 10 000 piletit. Küll aga on oodata, et lõpuks jõuab staadionile vähemalt kaks korda rohkem inglasi kui hispaanlasi. Sportsmail vahendas, et mõnedel hinnangul võivad staadionile jõuda lõpuks ligi 50 000 inglast ning „vaid“ 20 000 hispaanlast.

Eelmine finaal lõppes kaosega

Viimatine EM-finaal toimus mäletatavasti 2021. aastal Wembley staadionil, kus kohtusid Inglismaa ja Itaalia. Toonasele kohtumisele oli mõistagi ülisuur tung.

Wembley staadionil toimunud finaalist kujunes lõpuks kaos. Toona trügisid tuhanded pääsmeta inimesed staadionile, turvatöötajad joosti massiga lihtsalt maha.

Praegugi saab Netflixi vahendusel vaadata toonastest sündmustest valminud dokumentaalfilmi „The Final: Attack on Wembley“. Nagu üks turvatöötaja mainib, siis jumal tänatud, et Inglismaa kaotas lõpuks Itaaliale. Inglaste võidu korral oleks staadioniväravad lihtsalt ribadeks joostud ja ilmselt oleks see ka surmajuhtumeid kaasa toonud.