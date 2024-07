Lätis startiv Sébastien Ogier: taastusin Poola õnnetusest õnneks kiiresti, ootan uut proovikivi

Läti rallil on stardis neli Toyota Rally1 masinat. Lisaks täishooaega tegevatele Elfyn Evansile ja Takamoto Katsutale jahivad head tulemust ka tiitlikaitsja Kalle Rovanperä ning vanameister Sébastien Ogier.

„See oli päris õnnetu, mis Poolas ettevalmistumisel juhtus. Tänu puhkusele ja meditsiinitiimi heale abile sain päris kiiresti taastuda,“ rääkis Ogier Toyota pressiteate vahendusel. „Ootan, et Lätis taas ralliautosse istuda.“

Läti kuulub MM-sarja kalendrisse esimest korda. „Uue ralli proovikivi mulle tavaliselt meeldib. See on ka üks põhjus, miks selle oma programmi lisasime. Meie eesmärk on leida väga kiiretel teedel tunnetus üles. Ootan uut proovikivi ja vaatame, mida teha annab,“ lisas ta.