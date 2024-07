KUULA | Advokaat Mart Parind vehkleja Lehise kaasusest: taustatöö maht oli maakeeli väljendudes rets

Advokaadibüroo NOVE advokaat Mart Parind jõudis esimest korda suuremalt meediapilti tänavu veebruaris seoses HC Tallinna käsipalliklubi juhi Risto Lepa kaasusega. Juuni algul istus ta juba pressikonverentsil ühe laua taga olümpiavõitja Katrina Lehise, tema treeneri Nikolai Novosjolovi ja mänedžer Indrek Madariga, et selgitada, kuidas püütakse päästa vehklemisliidu tihedalt muutuvate reeglite ja kaitsja väitel kiuslike ametnike hambusse jäänud Lehise Euroopa meistrivõistlusi, kuhu ta lõpuks ei pääsenudki.

Spordisõber on kursis, et vehklemisliidu tülid on juba põlvkondade ülesed ning vaid käputäis inimesi teab, kus peitub kõikide nende lõputute vastuolude algpõhjus. Kui sedagi. Kui suure eeltöö pidi Parind Lehisega koostöö alustades enne pressikonverentsi paari päevaga ära tegema? „See töömaht oli maakeeli rets,“ muigab advokaat. „Ajaraam oli kitsas. Surve kuklas oli suur, sest see polnud selline vaidlus, mida saab põlve otsas kuu-kaks marineerida, nagu see teinekord on võimalik. Küsimus oli loetud päevades, sest EM oli kohe peale tulemas. Vehklemisliit jättis ju teadupärast otsuse tegemise absoluutselt viimasele päevale, mil neil see üldse võimalik oli.“

Nii Lehise kui ka kahest tugevamast Eesti käsipalliliigast kaheaastase võistluskeelu saanud HC Tallinna juhi Lepa juhtumid võinuks jõuda Eesti Spordikohtusse, kui see institutsioon juba olemas oleks. Õnneks on see vähemalt loomisel ning kui planeeritud ajaraamist kinni peetakse, peavad kõik Eesti olümpiakomitee liikmed ehk spordialaliidud end oma põhikirjadega sellele allutama 2025. aasta juuliks.

Parind on seda meelt, et spordikohut on Eestile vaja, kuid tulgu see pigem korralik kui kiiruga kokku klopsitud. Ühe salapärase kliendi palvel on Parind just praegu planeeritava spordikohtu alusmaterjale analüüsimas.

Saates on juttu veel Parindi esimesest spordiga seotud kaasusest, Eesti spordisüsteemi ühildumisest riigi üldise õigusruumiga ning ka sellest, kellest peaks Eesti sport õiguslikuks mõttes eeskuju võtma.