Leedu korvpallikoondise eesmärgid jäid täitmata. Kas ohjad võtab üle Šarunas Jasikevicius?

„Sellisel juhul astuksime suure sammu tagasi. Kindlasti otsime omade seast treenerit,“ vahendas Leedu Delfi presidendi sõnu. Alaliit sooviks eesotsas näha Leedu kõige nimekamat juhendajat. „Püüame Šarunas Jasikeviciusega läbi rääkida. Ta on meie kandidaatide nimekirjas number üks. Ma pole temaga veel suhelnud, aga kui ta on nõus, oleks see suurepärane.“

Klubitasandil tüürib Jasikevicius praegu Istanbuli Fenerbahcet. Ta on varasemalt juhendanud ka Kaunase Žalgirist ja FC Barcelonat. Võimalike mantlipärijate osas käis alaliidu juht välja veel Giedrius Žibenase ja Rimas Kurtinaitise nimed. Žibenas on Vilniuse Rytase peatreener, Kurtinaitis juhendab Aserbaidžaani klubi Sabahi.

Leedu korvpalliliidu president tõdes, et olümpialt väljajäämisega jäid eesmärgid täitmata. „Kui oleksime sinna jõudnud, oleksime Maksvytisega maha istunud ja rääkinud lepingu pikendamisest,“ sõnas Gedvilas, lisades, et muudatusi võib oodata ka meeskonna koosseisus. „Peame rohkem noormängijaid kaasama. Ma ei ütle, et ainult noored peaksid mängima, vanemaid on ka vaja. Võiksime aga võtta eeskuju Serbiast. Nad alustasid 10 aastat tagasi noorenduskuuriga ja nüüd näeme kõik, kuhu nad jõudnud on.“