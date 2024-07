Parim mees kohale! Inglismaa alaliit loodab kodumaa EM-i finaali tüürinud Gareth Southgate’iga lepingut pikendada

Southgate rääkis EM-i eel, et ei välista turniiri järel ametist lahkumist. „Olen siin olnud peaaegu kaheksa aastat ja oleme olnud lähedal. Ma ei saa pidevalt avalikkuse ette astuda ja öelda, et soovin veel pisut aega, sest mingil hetkel kaotavad inimesed usu,“ rääkis Southgate kuu aja eest Bildile. „Võib-olla on see minu viimane võimalus. Ma arvan, et umbes pooled rahvuskoondiste treenerid lahkuvad pärast turniiri – see on rahvusvahelise jalgpalli loomus.“