DELFI VIDEO | Ragnar Klavan kalevlaste eurodebüüdist: see näitab, et peame Eesti liiga taset tõstma

„Vähemalt lõime ajaloo esimese eurovärava, lõpuks taandus asi pisidetailidele, nagu ikka rahvusvahelistes mängudes,“ rääkis pärast kohtumist keskkaitses rüganud Kalevi president Ragnar Klavan . „See näitabki, et peame maksku, mis maksab, Eesti liiga taset tõstma, et vastata rahvusvahelisele detailsusele.“

Samas on Klavan koduseinte vahel saadud kaotuse järel siiski optimistlik, et siit paarist on veel võimalik edeneda.