Pariisi paraolümpiamängudele sõidab neli Eesti sportlast

„Hea meel on lähetada Pariisi paraolümpiamängudele neli tublit ja teotahtelist Eesti parasportlast. Soovin neile palju edu, häid tulemusi ja imelisi hetki! Eelmiste suveparaolümpiamängudega võrreldes on koondise koosseis optimaalne, ehkki hinges soovinuks veel paari Eesti parasportlase osalemist. Kutsun kõiki spordihuvilisi Eesti sportlaste etteasteid otseülekannete kaudu jälgima ja loodan väga, et need aitavad paraspordi kandepinda veeli laiendada,“ ütles Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm.

„Eestit esindavate parasportlaste arv Pariisi paraolümpiamängudel on jäänud üsna samaks, mis varasematel mängudel. Muidugi lootsime veel mõnele lisakohale, kuid hetkel oleme väga rahul, et lisaks ujumisele ja kergejõustikule on Eesti esmakordselt esindatud ka paratriatlonis. Oluline on see, et kõikide Eesti parasportlaste etteasteid on võimalik jälgida otsepildi vahendusel, mis annab märku, et parasport on tõusmas aina rohkem pilti nii nagu see on mujal maailmas. Loodetavasti inspireerib paraspordi laiema publiku ette toomine ka tulevasi sportasi ja treenereid,“ märkis Eesti delegatsiooni juht Laura Rogenbaum.