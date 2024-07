Raskelt lõpuni välja. Fännide usk Inglismaa jalgpallikoondisse hakkab taastuma

Inglismaa jalgpallikoondis on EM-i finaalis teist korda ning see on saavutatud Gareth Southgate’i abiga. 2020. aasta EM-i finaalis kaotati penaltiseerias napilt Itaaliale (3:2). Võiks öelda, et ajalugu on pooleldi kordunud, sest inglased on end taas finaali mänginud, kuid neid pole veel meistriks kroonitud. Nende seekordne vastane on tiitlivõitjaks ennustatav Hispaania.