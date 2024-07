AMETLIK | Maik-Kalev Kotsari karjäär jätkub Jaapanis. „Tahan juba kogeda kohalikku kultuuri.“

Ülemineku vormistamise järel andis Kotsar lühikese kommentaari ka Yokohama B-Corsairsi kodulehele. „Olen uue hooaja eel väga elevil ja ootan juba hooaja algust. Tahan kogeda kohalikku kultuuri nii spordisaalis kui ka väljaspool seda. Olen selle võimaluse eest ülimalt tänulik. Loome koos imelisi mälestusi,“ sõnas Kotsar.

27-aastane Kotsar hakkab Jaapanis mängima enda jaoks tuttava number 21 all.

Yokohama B-Corsairsi abitreeneriks on algaval hooajal Eesti korvpallikoondise eelmine juhendaja Jukka Toijala. „Ma ei saa kinnitada, et ta liitub klubiga, kuid saan rääkida, mis tööd on klubi sel suunal teinud. Meil on nimekiri mängijatest, keda tahaksime võistkonda tuua ja Maik on selles listis. Seal on olnud muidugi mitu nime. Kokkuvõttes võin öelda, et meie klubi on temast huvitatud. Protsessist lähemalt ma kahjuks rääkida ei saa. Huvi on igatahes olemas ja kindlasti oleme temaga edasi kontaktis,“ sõnas Toijala eelmisel nädalal Delfi Spordile.

Eesti koondise poolehoidjate jaoks on kindlasti oluliseks küsimuseks, mis saab rahvusesindusest, kui Kotsar peakski Jaapanisse siirduma. Eestlastel seisavad novembris ja veebruaris ees tähtsad EM-valikkohtumised. Toijala sõnul arvestatakse Jaapanis valikmängudega, kuna ka Jaapani koondisel on samal ajal oma matšid.“Kotsar saaks kindlasti koondisesse tulla, kuna Jaapani kõrgliigas on ka koondisepaus olemas. Kui kokkulepe on olemas, siis asjad toimivad,“ täpsustas Toijala.

Kui Toijala on klubis abitreeneriks, siis peatreeneriks on Soome koondise juhendaja Lassi Tuovi. Jaapani kõrgliigas on klubid viimastel hooaegadel kõvasti raha investeerinud ning võistkondadega on liitunud aina kõrgema tasemega mängijaid.