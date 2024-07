Uruguay alistanud Kolumbia jõudis Copa America finaali

Copa America ajaloos on kõige edukamateks koondisteks olnud Argentina ja Uruguay. Mõlemad on trofee võitnud 15 korda. Uruguay krooniti viimati parimaks 2011. aastal. Tänavune teine finalist Kolumbia on Copa America seni võitnud ainult ühel korral. Parimad olid nad 2001. aastal. Finaali jõuti nüüd kolmandat korda. Hõbemedalid teeniti 1975. aastal.