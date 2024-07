Jürgen Henni EM-i kommentaar: Southgate’i vahetused väärivad tunnustust

Inglismaa vahetas 81. minutil väljakule ründaja Ollie Watkinsi, kes sekkus kapten Harry Kane’i asemel. Üheksa minutit hiljem tõusis Watkins inglaste sangariks, lüües võiduvärava, mis viis nad finaali. Southgate on hea treeneri vaistu abil pannud terve turniiri vahetustega täkkesse. Kahkesandikfinaalis Slovakkia vastu päästsid inglased viienda üleminuti pikast audisisseviskest lisaaja, kuid ka seal olid need tema vahetused, kes tõid muutuse, tuues näiteks Ivan Toney väljakule. Lõpuks peab mängija töö platsil ära tegema, aga see eeldab treenerilt otsuse tegemist, et ta väljakule saata.

Alati võib vaidlema jääda, et kas vahetused oleks pidanud tegema varem ja kas mänge oleks pidanud võitma veenvamalt, aga lõpuks see on fakt, et Southgate’i vahetused on toonud tulemuse. Sellest ei saa mööda vaadata ning inglaste peatreener väärib selle eest tunnustust. Ma ei tea, kas see on surve tulemus, aga Southgate julges teha otsuse, et mängida turniiri otsustavat faasi viie kaitsjaga. Julgen öelda, et see on töötanud, sest vähemalt praeguses mängus oli pilt kõige loogilisem ja meeskond töötas kõige paremini.