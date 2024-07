Hurt Flora suurest kaotusest: kärsitu tegutsemisega kaasnes ahelreaktsioon

„Oli raske mäng. Teadsime, et vastane on tugev. Vastase kvaliteet oli väga hea. Kaotasime alguses duelle ja sealt tulid järgmised ebaõnnestumised. Duellide kaotamised mõjutasid meie enesekindlust. Nii tulid kaks kiiret väravat. Sealt oli juba keeruline välja tulla,“ sõnas Flora peatreener Norbert Hurt pressikonverentsi alustuseks. „Peame igast sellisest kohtumisest õppima. Usun, et mängijad tõesti võitlesid ja tahtsid mängida, kuid peame püüdma paremini. Peame sellest järeldused tegema.“

Hurt tõdes, et ilmselt ei olnud mängijad individuaalselt valmis. Kuna eurosarjas on tase võrreldes koduliigaga teine, siis kärsitu tegutsemisega kaasnes ahelreaktsioon, millega Flora mäng kaotas oma struktuuri. „Sellistes olukordades tuleb olla kannatlikum,“ märkis ta. „Mingi hetk korrastasime seda, et kõrgust madalamale tuua. Vastane pani palli kiiresti käima ja sellistes olukordades on vaja duellidesse jõuda. Lubasime neil liiga kergesti ääri vahetada.“