TÄNA DELFI TV-s | Kes jõuavad tennise Eesti meistrivõistlustel üksikmängudes finaali?

Peamised favoriidid ehk nii naiste kui meeste kaks kõrgema asetusega mängijat pääsesid nelja parema hulka. Meeste poolel sai kindlaima võidu kahekordne Eesti meister (2017 ja 2022) Kristjan Tamm (1), kes alistas Aleksandr Kvitši 6:1, 6:1. Kuid mullune finalist Markus Mölder (2) pidi kulutama kolm setti, et võita Sten Hiiesalu 6:3, 3:6, 6:3 ja Siim Troost (3) päästma kaks settpalli, et alistada Kert Kilumets 6:2, 7:6.

„Väga raske mäng oli, eriti teine sett,“ ütles Troost. „Kert väga hästi ründas tõusvat palli. Oli lähedal, et pidanuks mängima ka kolmanda seti, aga kaks settpalli õnnestus päästa. Täna (eile) esimest korda mõjutas ka palavus.“ Suurem favoriit on Troost paarismängus koos Johannes Seemaniga. „Ka seal oli eile noorte vastu raske mäng. Võib-olla olime oma servil natuke paremad kui nemad. Mängudest väsinud ma veel pole, sest saime paarismängus ühe loobumisvõidu ja ilmad polnud seni nii soojad, et kurnaks.“