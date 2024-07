Keenia kergejõustikutäht sai seitsmeaastase võistluskeelu

BBC vahendas, et Cherono sai neli aastat dopingu tarvitamise eest ja lisaks neli aastat asitõendite kahjustamise või uurimise takistamise eest. Teisest nelja-aastasest karistusest võeti siiski üks maha, sest Cherono tunnistas lõpuks oma süüd. Tema karistus hakkas tagantjärele kehtima 2022. aastast ehk ta pääseb võistluskeelu alt 2029. aastal.

Endine Bostoni ja Chicago maratoni võitja väitis BBC teatel uurijatele esialgu, et keelatud ainet süstis talle arst, et ravida kõhuvalu. Seejärel muutis ta aga oma lugu ning väitis, et ajas abikaasa rohud enda omadega segamini.