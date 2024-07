VIDEO | Tour de France: kahe kange heitluses alistas Vingegaard finišis Pogacari, aga üldliidrina jätkab sloveen

Üldarvestuses jätkab liidrina siiski Pogacar, kelle edu kolmandat kohta hoidva Vingegaardi ees on minut ja 14 sekundit. Kolmapäevase etapi lõpetas kolmandana belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), kes kaotas aga võitjale 25 sekundiga. Ta jätkab kokkuvõttes Pogacari järel teisena, aga vahe on nüüd üks minut ja 6 sekundit. Evenepoeliga koos lõpetas Primož Roglic (Red Bull - Bora-Hansgrohe), kes jätkab ka kokkuvõttes neljandana (+2.15).