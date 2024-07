Rapla Avis Utilitas palkas uueks hooajaks esimese välismängija

„191 cm pikkune ameeriklane on sündinud Missouri osariigis. NCAA liigas on ta mänginud UMKC Kangaroos, kui ka Florida Gators eest,“ seisis Rapla korvpallimeeskonna pressiteates.

Rapla uuel täiendusel on olemas ka selge Euroopa kogemus. Brandon McKissic on varasemalt on mänginud Küprosel APOP Paphos ja Milon Aons meeskondades. Viimati pallis ta Kreekas Ermis Schimatari eest, kus hooaja keskmised näitajad olid 10 punkti, 2,5 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu ja üks 1 vaheltlõige.