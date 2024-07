KUULA | „Pallist pallita“. 17-aastasena A-koondise debüüdi teinud Anette Salei staarikoormat ei tunne

2021. aasta 27. septembril saavutas neidude U17 koondis midagi ajaloolist terve Eesti jalgpalli jaoks. EM-valikturniiri raames võideti Moldovat 10:0, mis on kõigi aegade suurim võit kõikide Eesti noortekoondiste arvestuses. Salei aitas skoorile kaasa kauni kübaratrikiga. Ei ole siis ka üllatus, et 2022 valiti ta teist korda järjest U17 Eliitliiga parimaks mängijaks. Sellest järgnev aasta tõi talle A-koondise debüüdi.

Senised saavutused pole JK Tabasalus pallivale Saleile liigset pinget peale pannud. „Ma kindlasti tiimisiseselt ei tunneta seda. Nii on hea mängida,“ ütleb ta. Kahe jalaga maa peal kulgev poolkaitsja ei välista ka võimalust siirduda välismaale, kui pakkumine peaks sobiv olema.

Sel suvel lõpetas Salei Vanalinna Hariduskolleegiumi meditsiinikallakuga 12. klassi, mis on toonud omajagu ideid ja võimalusi. Vaadates lähitulevikku, ütleb Anette: „Päris kindlasti lähen Tartu Ülikooli, või siis, tegelikult andsin avalduse ka Lennuakadeemiasse.“

Kui saate esimene pool annab meile paremat aimu, kes on see uue põlvkonna tõusev täht ja kuidas on ta jõudnud juba nii palju saavutada, siis teine pool räägib lähemalt A-koondisega liitumisest, nõuannetest teistele noortele. Muidugi küsisime, mida tema Eesti naiste jalgpalli juures muutumas tahaks näha.