Kas kaks korvpalliklubi mahuvad Keila saalidesse ära? Kui Clippers ja Lakers saavad hakkama, siis saab ka Keila

Kõigi märkide järgi lööb tänavu Eesti-Läti korvpalliliigas kaasa kaks Keila klubi: Peep Pahvi veetav Keila Coolbet ja Tarmo Heina Keila Korvpallikool . Samas pole 10 000 elanikuga väikelinnas saale jalaga segada, mistõttu on jätkuvalt omajagu segadust, sest esialgu soovisid meeskonnad kodumänge pidada samas saalis ja samal päeval.

„Tänaseks on aegasid siiski täpsustatud,“ tõdes korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa. „Ühe klubi põhimängupäev on hetkeseisuga reedel ja teisel laupäeval. Varupäev pühapäev neil küll kattub, aga see ei tohiks olla probleem.“