Kalev/Cramoga liitub möödunud hooajal Viimsis säranud ukrainlane

Siinsele publikule on Kovalov tuttav möödunud hooaja Viimsi meeskonnast, kus ta 19 mänguga sai kirja keskmiselt 18,3 punkti ja 9,3 lauapalli. Detsembris püstitas Kovalov Valmiera GLASS VIA vastu oma karjääri rekordid nii punktides (32 puntki) kui ka lauapallides (18 lauapalli). Edukas hooaja esimene pool viis Kovalovi hooaja teiseks pooleks Jaapani kolmandasse liigasse, Yokohama EX meeskonda Tokyos, kus kaheksa mänguga kogus 24,8 minuti jooksul 13,5 punkti ja 7,4 lauapalli.