Heiki Nabi suur konkurent andis positiivse dopinguproovi ning Pariisi olümpial ei võistle

Eesti parimale maadlejale Heiki Nabile on see kahtlemata hea uudis, sest Kayaalp oleks olnud Pariisis üks suurimad medalipretendente. Nimelt leiab 34-aastase Kayaalpi auhinnakapist koguni viis MM-tiitlit ning 12 EM-tiitlit. Lisaks on tal ette näidata Rio olümpialt hõbe ning Tokyo ja Londoni mängudelt pronks.