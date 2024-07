Selgus EM-valikmängudeks valmistuva Eesti võrkpallimeeskonna koosseis

Peatreener Alar Rikbergi käe all koguneb koondis ühistreeninguteks Tallinnas Kalevi Spordihallis 15. juulil. Nimekirjas on 17 mängijat, EM-valikmängudeks pääseb nimekirja 14 meest. EM-valikmängud peetakse Kalevi Spordihallis, kui 17. augustil kell 19.00 mängitakse Iisraeliga ja 24. augustil kell 17.00 Horvaatiaga. Järgmised valikmängud toimuvad 2025. aastal.

Kahjuks ei saa koondist aidata diagonaalründaja Oliver Venno, kes peab augustis olema oma koduklubi juures Kataris. Diagonaalründajana on seekord koosseisus juures Markus Uuskari. Samuti on võrreldes Euroopa Kuldliigaga koosseisus muudatusi sidemängijate ridades, kuhu on lisandunud Renet Vanker ja Aleksander Eerma. Tagasi nimekirjas on vigastusest taastuvad Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt ja Timo Tammemaa.

„Ideaalkoosseisust jäid üksikud mehed seekord eemale. Vennole seadis piirangud tema kehtiv leping Kataris, sest nende võistlused algavad juba augustis ja ta peab juba 20. juulil seal olema. Markkus Keel otsustas ise loobuda, aga õnneks on liitumas Vanker ja Eerma ning alustame kolme sidega, kellest EM-valiksarjaks jääb eeldatavasti alles kaks. Martti Juhkami on küll põlve operatsioonist tublisti taastumas, kuid koondise koormustega praegu alustada oleks riskantne. Hetkel teeb Juhkami Tartu Bigbankiga klubihooajaks ettevalmistust ning on suure häda korral valmis appi tulema. Isiklikel põhjustel jääb seekord eemale nurgaründaja Karli Allik, kes on aga samuti vajadusel valmis augustis appi tulema,“ rääkis Rikberg puudujatest.