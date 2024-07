VIDEO | Koondisekarjäär läbi? Fänni jahtinud turvamees vigastas hispaanlaste kaptenit

Tragikoomiline intsident leidis aset pärast kohtumise lõppu, mil hispaanlased oma fännisektori ees võitu tähistasid. Üks pealtvaatajatest tormas aga väljakule, et jalgpalliässadega pilti teha ning olukord kulmineerus paraku sellega, et teda takistada püüdnud turvamees libastus ning kukkus Morata jalgadesse. Hispaanlaste kapten hoidis seejärel valulikult põlvest kinni ning lonkas hiljem väljakult minema.

„Me saame Alvaro seisundi kohta täpsema info homme,“ rääkis de la Fuente öisel pressikonverentsil. „Tal on küll valus, aga me usume, et see pole midagi tõsist.“