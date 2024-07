FOTOD | Eesti tennisemeistrivõistlused pakkusid teisipäeval kaks põnevuslahingut, kuid vähe üllatusi

Asetuseta jäänud Laura Rahnel ja Helena Narmont kohtusid teisipäeval ja Narmont oli vaatamata heale algusele see mängija, kes lõpuks kaheksa hulka ei jõudnud – Rahnel võitis 1:6, 6:1, 6:3. Terve turniiri jooksul serviga hädas olnud Rahnel sai alates teisest setist sellega siiski hakkama ja Narmont eksis tõrjel liiga palju - mängiti huvitavaid tagajoonepunkte, kus mõlemal olid oma võimalused, kuid kokkuvõttes otsustas see, et otsustava seti seisult 3:3 suutis Rahnel taseme säilitada, samas Narmonti mäng ebaõnnestus.

„Serv läks paremaks, aga ta on ikka korrast ära,“ tunnistas Rahnel. „Ma ei teagi põhjust, arvan, et see on mentaalne probleem. Tagajoonel mängisin siis hästi, kui sain ise initsiatiivi, aga samas tundsin, et üsna tihti jäin surve alla.“ Kergemaks Rahnelil ei lähe, sest veerandfinaalis ootab esimesena asetatud Elena Malõgina, kes ettearvatult kindlalt alistas Anett Schuttingu 6:1, 6:2.