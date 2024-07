Aivar Pohlak: turniiril parima mängu teinud prantslased kaotasid turniiri parimale meeskonnale

Selle EM-finaalturniiriga seoses on minu käest kõige rohkem küsitud, et miks meie ja mina kirjutame mängude kohta tasuta arvamuslugusid Delfile, kes meie ja minu kohta igasugust „sitta“ (NB! see ei ole mitte minu, vaid küsijate väljend) kokku kirjutanud. Olen seepeale öelnud, et me ei pea õigeks vastata halvale halvaga ega reageerida provokatsioonile, mis muutub omakorda järgmiseks provokatsiooniks ning kõige lõpuks on ajastu selline, et kui sa negatiivsusega toime ei tule, siis on võimatu avalikus ruumis toimetada. Ehk siis me võtame olukorda nagu treeningut ning tagatipuks hindame lojaalsust ühe suurima väärtusena – ei mäletagi enam, millal esmakordselt siia suurturniiride mängude kohta kirjutama hakkasime.