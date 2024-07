VIDEO | Järjekordne pealtvaataja pääses EM-i areenile mängijaga selfit tegema

Käimasolev EM on silma paistnud omaväravate rohkusega, mida enne tänast poolfinaali oli löödud 10. Võrdluseks: 2021. aastal püstitati EM-ide omaväravarekord 11, mis võib veel järelejäänud kahe mänguga langeda.

Väljakule jooksnud fännide üle arvet ei peeta, kuid paistab, et ka selles vallas on rekord kui mitte juba sündinud, siis tõsises ohus. Tänagi pääses üks pealtvaatajatest läbi turvameeste müüri tribüünilt pallimurule. Ta spurtis segamatult lausa nii kaugele, et jõudis Prantsuse ründetähe Kylian Mbappega ja talle järgi jooksnud turvameestega selfi teha.

Väljakule on sel EM-il tormanud ka alaealised pealtvaatajad. Ka see pilt pärineb Münchenist:

Teleülekandes on väljakule jooksjaid juba aastaid teadlikult välditud - tol hetkel lülitatakse üldkaamera võimalikult ruttu mõnele teisele kaamerale, et mitte näidata väljakule jooksmist kui „lahedat asja“, millest ka teised inimesed sarnasest pahateoks inspiratsiooni võiks saada.

Euronews kirjutas esmaspäeval, et käesoleval turniiril on väljakule jooksmise trendi „massidesse“ viinud eelkõige sotsiaalmeediastaarid, täpsemalt Saksa juutuuber Marvin Wildhage, kes pani üles video sellest, kuidas ta Münchenis turniiri avatseremoonial maskotiks riietatuna staadionile pääses. Lõpuks jäi ta vahele UEFA ametnikule, kes ta minema toimetas. Videot on näinud pea kolm miljonit inimest.

„Üks uus väljakutse või vähemalt kasvav trend on väljakule hüppavad ja oma iidoliga selfit tegevad inimesed. See on kahjuks jalgpallis vana traditsioon, kuid sellist juubeldavat käitumist näeb üha rohkem, sest inimesed tahavad pilte teha ja neid sotsiaalmeediasse postitada,“ rääkis Euroopa jalgpallifännide ühenduse direktor Ronan Evain.

Euronews märgib, et turniiri korraldajad on juba pidanud ka tööle panema lisaturvamehi. Selle tingis Portugali - Türgi mäng Dortmundis, kus Cristiano Ronaldoga üritas selfit teha koguni neli fänni. Peale mängu oli katsetajaid veelgi.

Euronews lisas, et üritas ka UEFA-lt ehk Euroopa jalgpalliliidult antud teemal kommentaari saada, kuid alaliit keeldus selgituste andmisest.