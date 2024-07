Valus tagasilöök: kümnevõistluse maailmarekordimees Kevin Mayer sai Pariisi olümpia eel vigastada

Prantsusmaa alaliit andis teada, et Mayer käis esmaspäeval uuringul, mis tuvastas rebendi reielihases. Alaliidu teatel pingutatakse kõvasti, et kümnevõistleja saaks Pariisiks võistluskorda. „Anname kõik, et ta oleks 2. augustil olümpial kümnevõistluse stardis,“ seisis pressiteates.