Pariisi olümpia rohehullus seadis ohtu sportlaste tervise. Eesti laskjad loobusid tulikuumast olümpiakülast

Ühesõnaga, kõik olla roheline. Nii transport – olümpiapaigad on pillutatud üle Pariisi ja Prantsusmaa – kui ka toit, mida kasvatatakse peamiselt kohalikel põllumaadel, mitte ei transpordita CO 2 heidet ilmaruumi paisates kuskilt kaugelt. Olümpiarajatistel on päikesepaneelid, kohtunike tornid valmistatakse puust, mitte metallist, olümpiaküla söögikohtades pakutakse vähem liha ja nii edasi kuni selleni välja, et rula- ja BMX-rattasõidu võistluspaikades saab ainult taimetoitu...