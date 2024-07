VIDEOEKSPERIMENT | Ajakirjaniku püüdlused jätkuvad. Puttimine ja metsas ropendamine käivad käsikäes

Videosari saab kulminatsiooni 22. juulil, kui saan ennast panna proovile maailma koorekihiga, osaledes Tallinna lauluväljakul toimuva Euroopa discgolfi festivali eelvōistlusel ehk discgolfikeeli monday qualifier’il. Sel teekonnal on mulle juhendajana igakülgselt toeks korraldustiimi liige Ralf Rogov.

Videosarja kolmandas osas võtsime pulkadeks lahti puttimise. Kui mulle eelnevalt mainiti, et just selle mänguelemendi tõttu võib metsas mängides kuulda enim ropendamist, ei suutnud ma oma kōrvu uskuda. Nüüd sain seda omal nahal tunda. Nii on!