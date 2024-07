„Oleme saanud kõik vajaliku ära teha. Kõik mängijad peale Nikita Mihhailovi on olemas. Meeskond on vastasest saanud pildi kätte. Celje on kogenud meeskond. Nad mängivad mitmekülgset ja ründavat jalgpalli. Võivad mängida nii lühikest kui ka pikka palli,“ andis Flora peatreener Norbert Hurt alustuseks nii enda kui ka vastasvõistkonnast kiire ülevaate.