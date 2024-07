Rapla korvpallimeeskonna vedaja Karp: tegutseme selle nimel, et ma ei peaks sportlikult järele andma

20. juunil tegi Rapla vallavolikogu otsuse valla esindusvõistkonna nimetamise ja toetuse määramise kohta, millele kevadel tegid avalduse Korvpallikool (esindusvõistkond Rapla Avis Utilitas), Jalgpallikool (Rapla JK) ja Tantsustuudio (Forte). Toetuse summa 25 000 eurot sai korvpall ja selle kasutamise periood on 2024. aasta. Nädal hiljem laeti üles teine avalik dokument. „Rapla vallavolikogu otsustab maksta Rapla valla 2024. aasta eelarvest toetust 50 000 eurot mittetulundusühingule Rapla korvpallikool Eesti-Läti korvpalliliigas ja Eesti korvpalli meistriliigas osalemise 2024/2025 võistlushooaja kulude katmiseks,“ kirjutasid nad otsuses. Sama leping on ka ülejärgmiseks hooajaks.

Summad on küll esialgu varasemast väiksemad, aga sellega oli Raplal jätkamiseks ametlik kindlus olemas ja välja on kuulutatud ka esimesed mängijad. Erisuunalised läbirääkimised veel käivad nii sponsorite kui ka mängijatega. „Lahtisi otsi jätkub, aga tegutseme selle nimel, et ma ei peaks [sportlikult] järele andma,“ rääkis mullu Rapla Avis Utilitase meeskonnaga meistriliigas pronksi võitnud klubi vedaja Jaak Karp.