Ajakirjanikud pika ninaga jätnud Kylian Mbappe eelistab rääkida väljakul

Hispaania sporditabloid Marca teab, mida 25-aastane supertäht, kes alles hiljuti siirdus Pariisi Saint-Germainist Madridi Reali, mõtleb. Väljanne kirjutab kindlas kõneviisis: „Ta on teadlik, et ei ela praegu üle parimaid hetki (tuletame meelde, kui on ununenud - ta on Prantsusmaa aidanud EM-i poolfinaali ning võib veel Euroopa meistriks tulla - G.L.).“