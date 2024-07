Hispaania jalgpallikoondise peatreener: EM-idelt peaks lisaajad ära kaotama

Tänavustel Euroopa meistrivõistlustel on tosinast kaheksandikfinaalist ja veerandfinaalist viis läinud lisaajale. Ent neljal korral poole tunni jooksul võitjat ei selgunud ning edasipääs otsustati penaltiseerias. Ainus lisajaal otstustatud kohtumine oli Hispaania ja Saksamaa matš, kus Mikel Merino skooris 119. minutil 2:1 võiduvärava.

Peatreeneri meelest pole küsimus selles, et lisaaegadel on meeskonnad hooti väga ettevaatlikud ning poole tunni jooksul toimub mõnikord päris tuim palliveeretamine. De la Fuente silmis on murekoht mängijate koormus.