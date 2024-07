Leedu ja Soome olümpiakoondised on Eesti omast üle kahe korra suuremad

Baltimaade kõige esinduslikum koondis on Leedul, kes hoolimata korvpallikoondise koju jäämisest saadab olümpiale üle 50 sportlase. Neist kergejõustiklasi on 11, sõudjaid 8 ja ujujaid 8. Esinduses on teiste seas 3x3 korvpallurid, mitu kanuusõitjat, jalgratturit ja maadlejat, kaks viievõistlejat ja rannavõrkpallurit ning üks breiktantsija.