TÄNA DELFI TV-s | „Mehed ei nuta“: mis on Linnamäe ja Virvese tulevikuperspektiiv? Kes võidab jalgpalli EM-i?

- Eestit esindab Pariisi olümpial 24 sportlast, üks varumees ja hobune. Mida see koondis näitab Eesti olümpiaspordi hetkeseisu kohta? „Stagneerunud ja eakas“, nagu kirjutab Jaan, või, vastupidi, just tuleks rõõmustada, et peamised medalilootust on uuest põlvkonnast?