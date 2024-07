Viimane tants? Hispaania kapten plaanib 31-aastaselt koondisekarjääri lõpetada: mind ei austa kodumaal keegi

Hispaania jalgpallikoondise kapteni Alvaro Morata sõnul on väga tõenäoline, et ta teeb juulis rahvusmeeskonna eest oma viimase(d) matši(d) ja peale seda keskendub 31-aastane vutiäss ainult klubijalgpallile. „Ma ei taha sellest palju rääkida, aga see on siiski päris tõenäoline,“ rääkis ajalehele El Mundo Morata, kelle sõnul on koondises mängimine kohati vaimselt väga raske.