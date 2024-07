M-Sporti pealik Millener pole testipäevadega rahul: me kulutame 60 000 eurot, aga tagasi ei saa midagi

„Meeskonnad on hakanud teste filmima ja lõikavad neist videoid kokku, aga me ei tutvusta seda maailmameistrivõistluste osana, mis on natuke hullumeelne. Üks testipäev maksab 60 000 eurot, aga selle eest ei saa tagasi midagi turustamiväärset,“ tõdes M-Sporti rallimeeskonna pealik Richard Millener.

Igal WRC-sarja piloodil on lubatud aastas teha 21 testipäeva, mis kulude kokkuhoiu pärast peavad kõik toimuma Euroopas. Kui vormel 1-sarjas jälgitakse talviseid teste suure huviga, siis rallis tehakse testid ära üsna märkamatult – meeskond paneb vaikselt kuskil metsade vahel teed kinni, üks sõitja kihutab seal mõned tunnid ning seejärel tiim pakib asjad kokku.

„Me peidame end ära. Testidest näete mõne fänni kummalist videot, kuid see on ka kõik. Me ei kasuta testimise [turunduslikke] võimalusi ära ja mitte keegi ei saa neist midagi,“ viitas Millener DirtFishile antud intervjuus tõigale, et testipäevad on seni üsna peidus. Ja kui mõni fänn jõuab kohale, siis saab umbes sellised sahisevad videod nagu hiljutisest Sami Pajari Toyota GR Yaris Rally1 testist.

Millener pooldab kombineeritud teste, mille ümber käik suurem möll. Näiteks Kreeka MM-ralli korraldajad soovisid korralda ühise etapieelse testimise Türgis, kus kõigile meeskondadele oleks oma baas ning nad sõidaksid samu teid. Mitme tiimi ja sõitja kohale saamine annaks võimaluse antud päevi turundada. Ühtlasi saaks masinaid näha fännid riikidest, kus rallietappe ei toimu.

Millener tooks tiimid testipäevadeks kokku

„See on veel üks suur valdkond, mille kallal peame töötama,“ ütles Millener. „Oleme selliste kombineeritud testide võimalusi arutanud. Näiteks kahepäevane test, kus oleks kohal kõik meeskonnad ja saaks kasutada erinevaid kinnipandud teid. Kõigil oleks võimalus olla teel esimese, teise või kolmanda autona. Sellest saaks teha ürituse. Sportlikku pinget seal pole, kuid seal oleks head turundusvõimalused.“