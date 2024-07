Deschamps: te ei pea ju vaatama, kui Prantsusmaa mäng on igav

Kuigi Mbappe, kes murdis turniiri avamängus ninaluu ja oli EMi eel hädas seljavigastusega, pole näidanud endist teravust, kinnitas Deschamps, et nende suurim ründetäht on ka poolfinaalis algkoosseisus: „Olen täiesti veendunud, et ta annab Hispaania vastu oma parima.“

„Ma arvan, et kõik on üllatunud [et ta pole väravat löönud], sest me teame, milleks Antoine on võimeline,“ sõnas Rabiot. „Ma ei tea põhjuseid. Kui kellelgi on aga raske, siis me toetame teda koondises.“