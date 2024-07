Eksmaailmameister soovitas Red Bullil Perezi vallandada

„Nad ei saa lasta sellel igavesti kesta. Arvan, et kui ta järgmisel võistlusel jälle punktideta jääb, tuleks ta vallandada ja keegi teine ​​tema asemele panna. Meeskondlik meistritiitel on oluline asi,“ lisas 2009. aastal MM-tiitli võitnud Button.

Red Bull sõlmis alles juuni alguses Pereziga uue lepingu, kuid portaali PlanetF1 teatel on kontrahtis punkt, mis lubab selle enneaegselt lõpetada. Väidetavalt on tiimil õigus mehhiklase leping üles öelda, kui Perez jääb Verstappenist maha rohkem kui 100 punktiga. Pärast Suurbritannia GP-d jääb Perez tiimikaaslasest üldarvestuses maha juba 137 silmaga.

Kui Verstappen on tänavu võtnud juba seitse etappi, siis Perez on suutnud poodiumile pääseda vaid neljal juhul - tema arvel on kolm teist ja üks kolmas koht.