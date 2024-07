Leinalindiga mänginud Ukraina tennisist pääses Wimbledonis veerandfinaali

„Matšile keskendumine pole olnud lihtne. Täna hommikust saati on olnud väga raske uudiseid lugeda, väljakule minek oli ekstreemselt raske,“ sõnas Svitolina kohtumise järel pisarsilmi.

Esmaspäeval korraldas Venemaa raketirünnaku mitmele Ukraina linnale ning hukkus vähemalt 31 inimest. Viimaste kuude suurimas rünnakus pealinnale said pihta ka Kiievi lastehaigla ja sünnitusmaja.

„Olen õnnelik, et sain mängida ja võitsin. Aga see on Ukraina rahva jaoks väga raske päev,“ lisas Svitolina.