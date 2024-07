Hea uudis Inglismaale: Luke Shaw on valmis poolfinaalis mängima terve kohtumise

„Loomulikult arvan, et olen [vormis ja valmis mängima 90 minutit],“ ütles Shaw tänasel pressikonverentsil. „See on nüüd Garethi [Southgate] otsustada. Tunnen end vormis ja valmis minema.“

Shaw pidas enne Šveitsiga mängu viimase ametliku kohtumise veebruaris. Southgate lootis, et Shaw paraneb juba EMi alagrupifaasiks, kuid tema taastumine võttis oodatust kauem aega ja on tähendanud, et vasakkaitses on pidanud mängima Newcastle`i paremkaitsja Kieran Trippier.