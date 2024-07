KOMMENTAAR | Eesti olümpiakoondis on stagneerunud ja eakas, kuid õhkõrn medalilootus on

Libistades silmadega üle Pariisi olümpiakoondise nimekirja – see on taasiseseisvumise järgse ajaloo napim –, tekib tunne, et oled sattunud Tokyo mängude lehele, kõik oleks justkui sama: kolm kümnevõistlejat ja Rasmus Mägi, neljapaat, Reena Pärnat, Janika Lõiv, Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo, Peeter Olesk, noored ujujad Eneli Jefimova ja Kregor Zirk, Kristin Kuuba... Uusi tulijaid on vähe ehk siis tundub, et Eesti olümpiaspordis valitseb stagnatsioon, ja kui Pariisi sõitjate passist sünniaastaid vaadata, siis tekib küsimus – kes meid Los Angelese mängudel esindab?